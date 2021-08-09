Андрей Рублёв: достичь уровня Роджера Федерера просто нереально

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублёв поделился мнением о том, как складывается текущий сезон для 40-летнего швейцарца Роджера Федерера.
«Я уверен, что не буду первым, кто скажет, что это было чем-то нереальным, чем-то невероятным. Он единственный, кто мог бы это сделать. Кстати, я не очень удивлён, потому что это Роджер, он бьёт так много рекордов. Он один из лучших теннисистов в истории. Достичь этого просто нереально. Он всё ещё играет, всё ещё выигрывает отличные матчи после операции, не принимая участия во многих турнирах. Я имею в виду, что с тех пор, как он сделал паузу в прошлом году, после Австралии, если я не ошибаюсь, он играл только в Дохе, на «Ролан Гаррос», а затем вышел в четвертьфинал на Уимблдоне. Так что это что-то нереальное — не играть больше одного года, выступить только на двух турнирах, а потом сразу же приехать на Уимблдон и выйти в четвертьфинал. Это показывает, насколько он велик», — приводит слова Рублёва Sportskeeda.
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