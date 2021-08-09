Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в 1/8 финала турнира в парном разряде в Торонто

Дуэт российских теннисистов Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в 1/8 финала турнира в Торонто (Канада) в парном разряде, обыграв канадцев Феликса Оже-Альяссима и Алексиса Галарно со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.



Хачанов и Рублёв 4 раза подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету канадцев 6 эйсов, 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.



За выход в четвертьфинал Хачанов и Рублёв поспорят с представителями Колумбии Хуаном Себастьяном Кабалем и Робертом Фарой.



В одиночном разряде Андрей Рублёв начнёт борьбу в Торонто матчем второго круга с победителем встречи

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Фабио Фоньини (Италия). А Карен Хачанов в первом круге встретится с Кэмероном Норри из Великобритании.

Новость по теме Медведев возглавил сетку «Мастерса» в Торонто, Рублёв посеян четвёртым