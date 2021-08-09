Энди Маррей попал в основную сетку US Open — 2021 после снятия Стэна Вавринки

Шотландский теннисист Энди Маррей попал в основную сетку грядущего US Open — 2021 благодаря снятию с турнира швейцарца Стэна Вавринки. Открытый чемпионат США по теннису пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября.

Маррей — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.

Вавринка — трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», в том числе US Open — 2016. В конце марта 2021 года Стэн перенёс операцию на левой ноге, которая долгое время его беспокоила. Однако швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства. Отметим, с того времени Вавринка не принял участия ни в одном турнире ATP.