Энди Маррей попал в основную сетку US Open — 2021 после снятия Стэна Вавринки

Шотландский теннисист Энди Маррей попал в основную сетку грядущего US Open — 2021 благодаря снятию с турнира швейцарца Стэна Вавринки. Открытый чемпионат США по теннису пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября.
Маррей — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде.
Вавринка — трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», в том числе US Open — 2016. В конце марта 2021 года Стэн перенёс операцию на левой ноге, которая долгое время его беспокоила. Однако швейцарец прогнозировал, что вернётся на корт через несколько недель после операционного вмешательства. Отметим, с того времени Вавринка не принял участия ни в одном турнире ATP.
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