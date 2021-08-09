Карен Хачанов: хороший результат на Уимблдоне придал мне уверенности на Олимпиаде

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о своей форме перед турниром в Торонто (Канада) после выступления на Олимпиаде в Токио.

«Я показал хороший результат на Уимблдоне, за несколько недель до Олимпиады. Это придало мне уверенности в себе, динамичности, лучшей формы, я стал позитивнее думать о своих выступлениях. Конечно, всё это помогло развить, улучшить игру, которую я показал в Японии.



Матч за матчем у меня были тяжёлые моменты, вызовы, но я пытался их преодолеть, найти решения, думал об игре, о том, как выиграть отдельный матч, отдельный розыгрыш. Это помогло дойти до финала. Я всегда хочу большего. Жаль, что не получилось взять золото, но нужно отдать должное Александру Звереву, он также отыграл потрясающий турнир. В любом случае это был успешный турнир для меня и для моей страны, моей семьи. Сейчас я хочу дальше улучшать игру, набирать уверенность.



Когда я играл в Торонто первый раз, дошёл до полуфинала. Через год в Монреале я также дошёл до полуфинала. Не знаю, почему именно в Канаде я играю хорошо, показываю хороший теннис. В прошлом году мы пропустили этот турнир. С нетерпением ждал возможности приехать в Торонто. Немного тяжело лететь из Токио. С одной стороны, уверен в своей игре, чувствую себя свежим. Но, с другой, за последние три дня я побывал на трёх континентах — из Азии полетел в Европу на 2,5 дня, а потом — в Северную Америку. Так что это тяжело, мне нужно время, чтобы оправиться. Но надеюсь, что у меня получится и я смогу показать хороший теннис на этой неделе», — приводит слова Хачанова АТР.