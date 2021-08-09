Даниил Медведев — о «Мастерсе» в Торонто: всё, кроме финала, будет плохим результатом

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), где россиянин посеян под первым номером. Во втором круге он сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Даниэль Эванс (Великобритания).

«Я посеян под первым номером, так что всё, кроме финала, будет плохим результатом. Хочу показать хороший теннис. Знаю, что, когда хорошо играю на харде, меня довольно тяжело победить. Мне хочется выиграть. Знаю, что на харде могу побеждать многих и брать титулы на крупных турнирах. С другой стороны, все хорошо играют, любой может обыграть любого. Тут всё непредсказуемо. Каждую неделю будут попадаться сильные соперники, которые захотят обыграть вторую ракетку мира», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.