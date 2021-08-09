Кудерметова и Рыбакина вышли в 1/8 финала турнира в Монреале в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной пробилась в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада) в парном разряде.

В стартовом матче Кудерметова и Рыбакина в двух сетах обыграли американский тандем Кори Гауфф/Джессика Пегула (8) со счётом 6:2, 6:4. Встреча продлилась 59 минут. Кудерметова и Рыбакина 3 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 7. На счету американок – 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

За право выйти в четвертьфинал турнира Кудерметова и Рыбакина сразятся с победительницами встречи Каролина Плишкова/Каролина Мухова (обе — Чехия) — Хэрриет Дарт (Великобритания)/Анетт Контавейт (Эстония).