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Председатель ATP — о новом календаре: прискорбно объявлять об отмене турниров в Азии

Председатель ATP — о новом календаре: прискорбно объявлять об отмене турниров в Азии
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Председатель ATP Андреа Гауденци прокомментировал изменения в календаре тура.

«В этом году мы придерживались гибкого подхода к календарю в связи с постоянно меняющимся характером пандемии. Крайне прискорбно объявлять об отмене наших азиатских соревнований в этом сезоне, но мы с нетерпением ждём их возвращения в 2022 году. Я хотел бы поблагодарить всех устроителей турниров за то, что они взяли на себя задачу организации мероприятий в этой среде, в том числе новых операторов одногодичных мероприятий, которые были добавлены в календарь. Игроки также заслуживают огромной похвалы за то, что каждую неделю устраивают зрелища мирового класса для болельщиков, поскольку мы готовимся к захватывающему завершению сезона в Турине», — приводит слова Гауденци пресс-служба ассоциации.

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