Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Цинциннати

Первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с турнира серии «Мастерс», который пройдёт в Цинциннати (США) с 15 по 22 августа, то есть за неделю до старта US Open — 2021.
«Дорогие болельщики, хотел поделиться с вами тем, что мне потребуется чуть больше времени на восстановление после довольно утомительного и физически, и морально путешествия с Открытого чемпионата Австралии до Токио. К сожалению, я оказался не готов к соревнованиям в Цинциннати в этом году, я сосредоточусь на Открытом чемпионата США и проведу больше времени с семьёй. Не могу дождаться встречи с вами в Нью-Йорке, скоро!» — написал Джокович в «сториз» своего «инстаграма».
Отметим, что Джокович является действующим победителем турнира в Цинциннати. В финале 2020 года он в трёх сетах обыграл канадца Милоша Раонича со счётом 1:6, 6:3, 6:4.
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