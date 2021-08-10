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Анастасия Потапова с победы стартовала на турнире в Монреале

Анастасия Потапова с победы стартовала на турнире в Монреале
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Российская теннисистка Анастасия Потапова с победы стартовала на турнире в Монреале. В матче первого круга россиянка обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 7:6 (8:7), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты. Россиянка совершила 1 подачу навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнта. Американка, в свою очередь, сделала 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 4 брейк-пойнта.

В следующем круге Потапова встретится с победителем пары Кори Гауфф (США) – Анастасия Севастова (Латвия).

Турнир в Монреале проходит с 9 по 15 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,8 млн. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Монреаль. 1-й круг
10 августа 2021, вторник. 01:20 МСК
Анастасия Потапова
100
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		3  
         
Шелби Роджерс
43
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
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