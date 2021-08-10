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Циципас призвал разрешить коучинг во время матчей

Циципас призвал разрешить коучинг во время матчей
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Греческий теннисист Стефанос Циципас призвал ATP изменить правила касательно работы тренеров во время матчей. Новоиспечённая третья ракетка мира считает, что наставники должны получить право принимать непосредственное участие в матчах.

«Некоторые судьи ловили тренеров, которые активно давали советы теннисистам во время игр, другие — нет. Это было все эти годы, это никогда не изменится и не прекратится.

Моё мнение по этому поводу таково: тренерам должно быть разрешено давать подсказки своим игрокам во время матчей, должны быть определённые правила и определённые способы, чтобы внедрить это в игру игроков, но при этом важно не переборщить.

Какой смысл иметь с собой тренера, если ты не можешь извлечь из этого пользу? Я знаю, что теннис — это спорт, где ты сам принимаешь решения и должен решать за себя, но иногда взгляд со стороны может помочь и, возможно, изменить некоторые исходы матчей», — приводит слова Циципаса Reuters.

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