Турнир ATP в Санкт-Петербурге перенесён на конец октября

ATP опубликовала очередные изменения календаря на конец сезона. Согласно обновлению турнир в Шанхае будет отменён, а соревнования в Санкт-Петербурге перенесены с конца сентября на месяц вперёд.
«Мастерс» в Индиан-Уэллс будет проходить в две недели, начиная с 3 октября. «ВТБ Кубок Кремля» состоится в ранее установленные сроки (с 18 по 24 октября). Также в календаре появился новый турнир в Сан-Диего, который пройдёт с 27 сентября по 3 октября.
«В этом году мы придерживались гибкого подхода к календарю в связи с постоянно меняющейся природой пандемии. К большому сожалению, мы объявили об отмене наших азиатских турниров в этом сезоне, но мы с нетерпением ждём их возвращения в 2022 году.
Игроки заслуживают огромной похвалы за то, что каждую неделю устраивают для болельщиков зрелище мирового класса, и мы стремимся к захватывающему завершению сезона в Турине», — цитирует председателя организации ATP Tour.
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