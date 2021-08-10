Американец Фритц ответил на негатив в социальных сетях: мне плевать на ваши ставки

Американский теннисист Тейлор Фритц ответил на негативные сообщения, которые он получает в социальных сетях. Фритц проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту в первом раунде турнира ATP в Торонто в двух сетах (6:7, 3:6). Американцу стало плохо во время матча, но он решил не сниматься с игры и доиграть её до конца.

«Всем привет, я уже хорошо себя чувствую. Это, наверное, одна из самых странных вещей в моей жизни, сердце билось очень сильно, но я решил продолжить, думая, что всё пройдёт. На самом деле, я ненавижу сниматься с матчей, но в этой ситуации это было бы лучшим решением.

Всем ставочникам, которые желают мне смерти в личных сообщениях за то, что я не снялся с игры, я хочу сказать одну вещь. На корте мне плевать на вашу зависимость от азартных игр», — написал Фритц у себя в «твиттере».