Хачанов пробился во второй круг «Мастерса» в Торонто, где сразится с Карацевым

Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), который продлится до 15 августа.

В матче первого круга Хачанов в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 35 минут. Хачанов 10 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Норри — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде Хачанов сразится с соотечественником Асланом Карацевым (15).

Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн, возглавил посев турнира ещё один россиянин — Даниил Медведев. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль.