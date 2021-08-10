Хачанов пробился во второй круг «Мастерса» в Торонто, где сразится с Карацевым
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Российский теннисист Карен Хачанов пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), который продлится до 15 августа.
В матче первого круга Хачанов в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:4, 5:7, 6:4. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 35 минут. Хачанов 10 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. На счету Норри — 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.
В следующем раунде Хачанов сразится с соотечественником Асланом Карацевым (15).
Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн, возглавил посев турнира ещё один россиянин — Даниил Медведев. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль.
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