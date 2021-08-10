Вероника Кудерметова обыграла Юлию Путинцеву в первом круге турнира в Монреале

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который продлится до 15 августа.

В матче первого круга Кудерметова в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 1:6, 6:2, 6:4. Встреча продлилась ровно 2 часа. Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Путинцевой — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Призовой фонд турнира в Монреале составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является канадская теннисистка Бьянка Андрееску. В основную сетку Монреаля также попали Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова из России.