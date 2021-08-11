Самсонова вышла во второй круг турнира в Монреале, обыграв 12-ю сеяную Рыбакину

Российская теннисистка Людмила Самсонова пробилась во второй круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада), который продлится до 15 августа.

В матче первого круга Самсонова в упорной борьбе обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (12) со счётом 6:4, 5:7,6:4. Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Самсонова 7 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Рыбакиной — 16 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

За выход в 1/8 финала Самсонова поборется с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо.

Призовой фонд турнира в Монреале составил более $ 1,8 млн. Его действующей победительницей является канадская теннисистка Бьянка Андрееску (2). В основную сетку Монреаля также попали Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова из России.