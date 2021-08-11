Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Александра Бублика

Даниил Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Александра Бублика
Комментарии

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), который продлится до 15 августа.

В матче второго круга первый сеяный Медведев в трёх сетах обыграл представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продлилась ровно 2 часа. Медведев 13 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Бублика — 14 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За право выйти в четвертьфинал турнира Медведев сразится с победителем матча Джеймс Дакворт (Великобритания) — Янник Синнер (Италия).

Призовой фонд «Мастерса» в Торонто составил более $ 2,8 млн. Действующим обладателем титула является испанец Рафаэль Надаль, который ранее снялся с соревнований из-за травмы стопы.

Торонто. 2-й круг
10 августа 2021, вторник. 22:05 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 4
         
Александр Бублик
38
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021