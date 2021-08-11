Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале, Виктория Азаренко — в третий
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале (Канада). На старте соревнований она победила представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Дарья 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.
За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 1 835 490 Касаткина поспорит с Онс Жабер из Туниса, посеянной под 13-м номером.
В третий круг вышла Виктория Азаренко (8) из Беларуси. Во втором раунде экс-первая ракетка мира победила румынку Сорану Кырстю со счётом 6:2, 6:2. Турнир в Монреале завершится 15 августа.
Монреаль. 1-й круг
11 августа 2021, среда. 00:10 МСК
34
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
0 : 2
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Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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