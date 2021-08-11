Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале, Виктория Азаренко — в третий

Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале, Виктория Азаренко — в третий
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале (Канада). На старте соревнований она победила представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Дарья 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 1 835 490 Касаткина поспорит с Онс Жабер из Туниса, посеянной под 13-м номером.

В третий круг вышла Виктория Азаренко (8) из Беларуси. Во втором раунде экс-первая ракетка мира победила румынку Сорану Кырстю со счётом 6:2, 6:2. Турнир в Монреале завершится 15 августа.

Монреаль. 1-й круг
11 августа 2021, среда. 00:10 МСК
Петра Мартич
34
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		3  
7 		6  
         
Дарья Касаткина
27
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Монреаль. 2-й круг
11 августа 2021, среда. 06:15 МСК
Сорана Кырстя
40
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Виктория Азаренко
15
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021