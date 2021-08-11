Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале, Виктория Азаренко — в третий

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Монреале (Канада). На старте соревнований она победила представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Дарья 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

За выход в третий круг соревнований с призовым фондом $ 1 835 490 Касаткина поспорит с Онс Жабер из Туниса, посеянной под 13-м номером.

В третий круг вышла Виктория Азаренко (8) из Беларуси. Во втором раунде экс-первая ракетка мира победила румынку Сорану Кырстю со счётом 6:2, 6:2. Турнир в Монреале завершится 15 августа.