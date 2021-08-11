Даниил Медведев отреагировал на снятие Рафаэля Надаля с «Мастерса» в Торонто
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля сняться с «Мастерса» в Торонто (Канада) из-за травмы ноги.
«Мне и так досталась непростая сетка, даже без Надаля. Хотя его отсутствие, конечно, делает сетку более открытой», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.
Надаль на турнире в Торонто был посеян под вторым номером, Медведев — под первым. В сетке турнира Рафаэля заменил соотечественник Фелисьяно Лопес (LL).
Даниил во втором круге одолел представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 4:6, 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал россиянин поспорит с победителем матча Джеймс Дакворт (Австралия) — Янник Синнер (Италия).
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