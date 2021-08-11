Сёстры Уильямс и Софья Кенин снялись с турнира WTA-1000 в Цинциннати

Сразу несколько американских теннисисток снялись с турнира категории WTA-1000, который пройдёт в Цинциннати (США) с 16 по 22 августа. Ими стали Серена и Винус Уильямс, а также Софья Кенин.
Серена заявила, что продолжает восстановление после травмы стопы на Уимблдоне-2021. Кенин также не готова принять участие в турнире из-за травмы стопы. Причина снятия с соревнований Винус Уильямс организаторами не раскрыта.
«Тысячник» в Цинциннати пройдёт почти за неделю до старта Открытого чемпионата США. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Виктория Азаренко. В финале 2020 года она взяла титул после снятия японки Наоми Осаки.
US Open – 2021 пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Ранее стало известно, что организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей.
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