Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сёстры Уильямс и Софья Кенин снялись с турнира WTA-1000 в Цинциннати

Сёстры Уильямс и Софья Кенин снялись с турнира WTA-1000 в Цинциннати
Комментарии

Сразу несколько американских теннисисток снялись с турнира категории WTA-1000, который пройдёт в Цинциннати (США) с 16 по 22 августа. Ими стали Серена и Винус Уильямс, а также Софья Кенин.

Серена заявила, что продолжает восстановление после травмы стопы на Уимблдоне-2021. Кенин также не готова принять участие в турнире из-за травмы стопы. Причина снятия с соревнований Винус Уильямс организаторами не раскрыта.

«Тысячник» в Цинциннати пройдёт почти за неделю до старта Открытого чемпионата США. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Виктория Азаренко. В финале 2020 года она взяла титул после снятия японки Наоми Осаки.

US Open – 2021 пройдёт в период с 30 августа по 12 сентября. Ранее стало известно, что организаторы турнира допустят на трибуны 100% зрителей.

Новость по теме
Мартина Навратилова оценила шансы Серены Уильямс стать 24-кратной победительницей ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021