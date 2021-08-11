Карен Хачанов: сейчас моя цель – вернуться в топ-10

Российский теннисист Карен Хачанов поделился эмоциями после выхода во второй круг турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). На старте соревнований Хачанов обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 6:4, 5:7, 6:4.
«Я хочу двигаться дальше, прибавлять и подниматься выше. Я был в топ-10 и хочу туда вернуться. Сейчас это моя цель. Но я больше сосредотачиваюсь на том, что мне необходимо делать, чем на итоге. У меня большие цели, и я хочу их достичь», — приводит слова Хачанов пресс-служба ATP.
Также Карен оценил силы соперника во втором круге «Мастерса» в Торонто, им стал ещё один россиянин – Аслан Карацев.
«Аслан на подъёме с начала сезона, он демонстрирует огромный потенциал и отличный теннис. Будет непросто, но я хорошо подготовлен и настроен на борьбу. Посмотрим, кто одержит окажется сильнее», — сказал Хачанов.
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