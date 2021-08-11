Даниил Медведев: моя цель — победить на турнире в Торонто и Открытом чемпионате США

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свои цели на турнире в Торонто (Канада) после выхода в третий круг соревнования.
«Моя цель состоит в том, чтобы попытаться выиграть этот турнир, попытаться выиграть турнир в Цинциннати, попытаться победить на Открытом чемпионате США. Мы выступаем на 20 турнирах в год. Сколько из них можно выиграть? Пять, шесть, семь? Если это будет лучший сезон в твоей жизни. Не получится выиграть все турниры. Просто нужно показывать всё, что в твоих силах, и играть как можно лучше», — приводит слова Медведева The Star.com.
Во втором раунде он в упорной борьбе одолел представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 4:6, 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал Медведев сразится с победителем матча Джеймс Дакворт (Австралия) — Янник Синнер (Италия).
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