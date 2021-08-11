Даниил Медведев поругался с судьёй в матче с Бубликом, назвав её решение глупым

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сдержал эмоций после решения судьи во время матча с казахстанцем Александром Бубликом во втором круге «Мастерса» в Торонто (Канада).

В третьем сете Медведев вёл 2:0 по геймам и во время одного из розыгрышей пробил смэш практически в соперника – тот сумел отбить, но упал на корт. Прямо по ходу розыгрыша россиянин извинился. За это судья Орели Торт присудили очко Бублика, так как по правилам теннисист не имеет права разговаривать во время розыгрышей. После чего Медведев не сдержался и вступил в перепалку.

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Медведев: что? Мяч был у меня, не у него.

Судья: я засчитала помеху, потому что ты говорил во время розыгрыша.

Бублик: кто говорил во время розыгрыша?

Судья указала на Медведева.

Медведев: бро, мяч был у меня! Представляешь, насколько глупое решение? Это будет на Tennis TV, бро!

Бублик в это время засмеялся.

Медведев: он смеётся над твоим решением. Ты сделала что-то невероятное.

Бублик: получается, я прервал розыгрыш?

Судья: нет, это сделал он.

Медведев: так что – переигрываем?

Судья: нет, не переигрываем.