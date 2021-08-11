Райлли Опелка — о снятии Надаля с «Мастерса» в Торонто: это не слишком облегчает сетку

Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал снятие 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с «Мастерса» в Торонто (Канада) из-за травмы левой стопы.



«Это не слишком облегчает сетку. Ллойд Джордж Харрис на прошлой неделе обыграл Рафу в Вашингтоне. Здесь все игроки сильные», — приводит слова Опелки официальный сайт АТР Тour.

В третьем круге турнира Райлли Опелка встретится с победителем матча между представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом и Фелисьяно Лопесом (LL) из Испании, заменившем Надаля на этом соревновании. Надаль на турнире в Торонто был посеян под вторым номером. В матче второго круга Опелка обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:4.

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