Райлли Опелка — о снятии Надаля с «Мастерса» в Торонто: это не слишком облегчает сетку
Поделиться
Американский теннисист Райлли Опелка прокомментировал снятие 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля с «Мастерса» в Торонто (Канада) из-за травмы левой стопы.
«Это не слишком облегчает сетку. Ллойд Джордж Харрис на прошлой неделе обыграл Рафу в Вашингтоне. Здесь все игроки сильные», — приводит слова Опелки официальный сайт АТР Тour.
В третьем круге турнира Райлли Опелка встретится с победителем матча между представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом и Фелисьяно Лопесом (LL) из Испании, заменившем Надаля на этом соревновании. Надаль на турнире в Торонто был посеян под вторым номером. В матче второго круга Опелка обыграл болгарина Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:4.
Комментарии
- 11 августа 2021
-
11:43
-
11:17
-
10:54
-
10:47
-
10:06
-
09:38
-
09:25
-
09:01
-
08:50
-
08:19
-
00:59
-
00:27
-
00:04
- 10 августа 2021
-
22:28
-
22:01
-
20:52
-
16:10
-
14:23
-
12:49
-
12:21
-
10:43
-
10:06
-
03:06
-
01:30
-
01:01
-
00:48
-
00:35
- 9 августа 2021
-
23:50
-
23:25
-
23:11
-
23:02
-
22:27
-
22:21
-
21:49
-
21:09
Партнерский контент