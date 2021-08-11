Маркете Вондроушовой, завоевавшей олимпийское серебро, сделали предложение

Чешской теннисистке Маркете Вондроушовой сделали предложение. Об этом 22-летняя спортсменка сообщила в своём «инстаграме».
«Мой на веки», — подписана фотография, на которой Вондроушова демонстрирует кольцо.
Избранником теннисистки оказался Штепан Шимек, с которым спортсменка начала встречаться ещё в юности. Молодой человек также занимается теннисом.
Чешская теннисистка, призёр теннисного турнира Олимпийских игр в парном разряде Андреа Главачкова поздравила соотечественницу в комментариях к посту. К поздравлениям присоединились Кики Бертенс из Нидерландов, британка Кэти Суон, австралийка Присцилла Хон, словачки Виктория Кужмова и Ребекка Шрамкова.
На прошедшей Олимпиаде в Токио Маркета Вондроушова дошла до финала в одиночном женском разряде, где в трёх сетах уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 7:5, 2:6, 6:3.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Маркеты Вондроушовой.
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