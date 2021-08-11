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Маркете Вондроушовой, завоевавшей олимпийское серебро, сделали предложение

Маркете Вондроушовой, завоевавшей олимпийское серебро, сделали предложение
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Чешской теннисистке Маркете Вондроушовой сделали предложение. Об этом 22-летняя спортсменка сообщила в своём «инстаграме».

«Мой на веки», — подписана фотография, на которой Вондроушова демонстрирует кольцо.

Избранником теннисистки оказался Штепан Шимек, с которым спортсменка начала встречаться ещё в юности. Молодой человек также занимается теннисом.

Чешская теннисистка, призёр теннисного турнира Олимпийских игр в парном разряде Андреа Главачкова поздравила соотечественницу в комментариях к посту. К поздравлениям присоединились Кики Бертенс из Нидерландов, британка Кэти Суон, австралийка Присцилла Хон, словачки Виктория Кужмова и Ребекка Шрамкова.

На прошедшей Олимпиаде в Токио Маркета Вондроушова дошла до финала в одиночном женском разряде, где в трёх сетах уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счётом 7:5, 2:6, 6:3.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Маркеты Вондроушовой.

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