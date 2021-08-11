Азаренко – о позднем матче в Монреале: уже хотела ложиться спать, пришлось просыпаться

Экс-первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на то, что провела матч после 23:00. Это произошло во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада), где Азаренко (8) встречалась с румынкой Сораной Кырстей. Белоруска одержала победу со счётом 6:2, 6:2.

«Я была не уверена, что говорить – bonjour или bonne soiree («добрый день» или «добрый вечер». – Прим. «Чемпионата»). Вообще, я уже готовилась ехать домой, но мне сказали, что дождь кончится. А я уже хотела ложиться спать, но пришлось быстро просыпаться», — приводит слова Азаренко пресс-служба WTA.

В следующем раунде турнира Азаренко сразится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) – Вероника Кудерметова (Россия).