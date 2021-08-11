Тренер Зверева по физической подготовке будет работать в команде Тима

Тренер по физической подготовке Джез Грин покинул команду олимпийского чемпиона Александра Зверева, с которым работал с 2014 года. Он присоединится к штабу австрийца Доминика Тима, сообщает Heute.

Грин имеет отличную репутацию в теннисном мире. Он работал с Энди Марреем (Великобритания), семь лет работал со Зверевым, которого с позиции 285 рейтинга привёл к олимпийскому чемпионству.

«Он невероятно разбирается в деталях. Он также анализирует подачу и основные удары на корте и помогает в этом», — сказал Зверев о Грине.

Майк Райнпрехт, отвечавший за физическую подготовку Тима, заявил: «Мы обсудим распределение ролей в следующие несколько дней. Важно, чтобы все сплотились, чтобы снова была создана команда-победитель».