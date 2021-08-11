Елена Веснина: если бы не перенесли Олимпиаду, то моего возвращения бы не было

Российская теннисистка Елена Веснина, завоевавшая серебряную награду в миксте на Олимпиаде в Токио, рассказала, что заставило её продолжить спортивную карьеру после рождения ребёнка.

«После рождения ребёнка действительно не хотела возвращаться в большой спорт, думала полностью посвятить себя мужу и ребенку, мне было настолько хорошо и комфортно в этой ипостаси, а спорт я для себя уже оставила в прошлом. Но я всегда была на связи с Шамилем Анвяровичем Тарпищевым (президентом Федерации тенниса России — Прим. „Чемпионата“), в первый раз он позвонил, поздравил с рождением ребёнка и спросил, не собираюсь ли я возвращаться. Потом позвонил снова, сказал, что Олимпиаду перенесли на год и что, может быть, мне всё-таки стоит подумать о возобновлении карьеры.

Звонила тренер сборной — Евгения Александровна Манюкова, пригласила меня на сбор юниорской команды. Большая заслуга Евгении Александровны в том, что она нашла правильные слова, я начала тренироваться, набрала форму, а она подталкивала, мотивировала, но ни в коем случае не давила. Я понимала, что после рождения ребёнка будет сложно вернуться, так и получилось. Мне очень помогали родители, муж и Андрей Чесноков. Но если бы не перенесли Олимпиаду, то никакого возвращения бы не было, я и вернулась только из-за Олимпийских игр", — приводит слова Весниной ТАСС.