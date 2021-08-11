Теннисистка Потапова объяснила, почему сменила тренера и будет работать с Андреевым

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, почему сменила тренера Иэна Хьюза на соотечественника Игоря Андреева.

«Моё сердце говорило мне, что мне просто нужно что-то другое. Мне нравилось работать с Иэном, он замечательный тренер и человек. За время, проведённое вместе, он стал мне семьёй. Было важно, чтобы рядом со мной был кто-то вроде него – не только хороший тренер, но тот, с кем можно поговорить или сходить на ужин. Важно получать удовольствие от своей команды, особенно в условиях «пузыря». Думаю, что в какой-то момент мы устали всё время быть вместе и решили, что пришло время что-то менять.

Я начала чувствовать себя в глубокой депрессии — ничего серьёзного, но в то время мне казалось, что это так. Возможно, это произошло из-за «пузыря», потому что молодой девушке и так нелегко быть так далеко от своей семьи, да и пребывание в «пузыре» не помогает. Я не была дома почти семь месяцев, потому что постоянно находилась в разъездах. Я даже начал чувствовать, что нахожусь в тюрьме», — приводит слова Потаповой Tennis.com.