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Дакворт одолел Синнера и встретится с Медведевым на «Мастерсе» в Торонто

Дакворт одолел Синнера и встретится с Медведевым на «Мастерсе» в Торонто
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Австралийский теннисист Джеймс Дакворт стал соперником первого сеяного, россиянина Даниила Медведева в третьем раунде турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто (Канада). В матче второго круга Дакворт, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение 16-й ракетке турнира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Дакворт один раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Синнер подал три эйса, дважды ошибся на подаче и не использовал два шанса взять подачу соперника.

На минувшей неделе Синнер, которому 16 августа исполнится 20 лет, стал победителем турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, завоевав третий титул в карьере.

Торонто. 2-й круг
11 августа 2021, среда. 18:05 МСК
Джеймс Дакворт
85
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Янник Синнер
15
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Комментарии
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