Дакворт одолел Синнера и встретится с Медведевым на «Мастерсе» в Торонто
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Австралийский теннисист Джеймс Дакворт стал соперником первого сеяного, россиянина Даниила Медведева в третьем раунде турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто (Канада). В матче второго круга Дакворт, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение 16-й ракетке турнира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Дакворт один раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Синнер подал три эйса, дважды ошибся на подаче и не использовал два шанса взять подачу соперника.
На минувшей неделе Синнер, которому 16 августа исполнится 20 лет, стал победителем турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, завоевав третий титул в карьере.
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