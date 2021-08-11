Дакворт одолел Синнера и встретится с Медведевым на «Мастерсе» в Торонто

Австралийский теннисист Джеймс Дакворт стал соперником первого сеяного, россиянина Даниила Медведева в третьем раунде турнира серии «Мастерс», который проходит в Торонто (Канада). В матче второго круга Дакворт, начавший соревнования с квалификации, нанёс поражение 16-й ракетке турнира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Дакворт один раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Синнер подал три эйса, дважды ошибся на подаче и не использовал два шанса взять подачу соперника.

На минувшей неделе Синнер, которому 16 августа исполнится 20 лет, стал победителем турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, завоевав третий титул в карьере.