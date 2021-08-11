Победитель турнира в Атланте Джон Иснер одержал седьмую победу подряд

Американский теннисист Джон Иснер, обыгравший во втором круге турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада), представителя Чили Кристьяна Гарина (13) со счётом 4:6, 6:3, 6:4, одержал седьмую победу подряд.

Иснер 21 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. Гарин подал четыре эйса, трижды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.



За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто Иснер сыграет с победителем матча между четвёртым сеяным россиянином Андреем Рублёвым и итальянцем Фабио Фоньини.

Ранее Иснер стал победителем турнира категории ATP-250 в Атланте, одолев в финале соотечественника Брэндона Накашиму. Своё последнее поражение Джон потерпел в матче с Накашимой в полуфинале турнира в Лос-Кабосе 24 июля — 5:7, 4:6.