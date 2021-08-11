Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Фоньини

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерса» в Торонто (Канада). В матче второго раунда Рублёв нанёс поражение итальянцу Фабио Фоньини со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 32 минут.

Посеянный четвёртым Рублёв 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Фоньини выполнил пять эйсов, четырежды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв – Фоньини на «Мастерсе» в Торонто.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто Рублёв сыграет с американцем Джоном Иснером.

Матч с Фоньини стал для Рублёва первым после завоевания олимпийского золота в миксте.