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Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Фоньини

Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто, обыграв Фоньини
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Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерса» в Торонто (Канада). В матче второго раунда Рублёв нанёс поражение итальянцу Фабио Фоньини со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 32 минут.

Посеянный четвёртым Рублёв 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. Фоньини выполнил пять эйсов, четырежды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв – Фоньини на «Мастерсе» в Торонто.

За выход в четвертьфинал «Мастерса» в Торонто Рублёв сыграет с американцем Джоном Иснером.

Матч с Фоньини стал для Рублёва первым после завоевания олимпийского золота в миксте.

Торонто. 2-й круг
11 августа 2021, среда. 20:10 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		3  
         
Фабио Фоньини
37
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Комментарии
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