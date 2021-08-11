Соболенко вышла в третий круг турнира в Монреале, обыграв Стивенс

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Монреале (Канада).

В матче второго раунда первая ракетка соревнований Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. Соболенко 18 раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Стивенс подала пять эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Монреале Соболенко сыграет с канадкой Ребеккой Марино, получившей уайлд-кард от организаторов. В матче второго круга 220-я ракетка мира Марино обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 1:6, 7:5, 6:4.