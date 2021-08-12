Потапова не смогла продолжить матч с Гауфф на турнире в Монреале

Российская теннисистка Анастасия Потапова завершила участие в турнире в Монреале. В матче второго круга Потапова встречалась с американкой Кори Гауфф.

При счете 5:0 в первом сете в пользу Гауфф россиянка взяла медицинский таймаут, но так и не смогла вернуться на корт, отказавшись от участия в матче.

Таким образом, Гауфф вышла в третий круг турнира в «Монреале». В 1/8 финала американка встретится с британкой Йоханной Контой, которая в своём матче второго круга обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину.

Напомним, Потапова успешно прошла квалификацию турнира. В матче первого круга россиянка обыграла Шелби Роджерс.

Турнир в Монреале проходит с 9 по 15 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,8 млн. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.