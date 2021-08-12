Павлюченкова проиграла Пегуле на турнире в Монреале, выиграв первый сет со счётом 6:1

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила участие в турнире в Монреале. Во втором круге россиянка уступила представительнице США Джессике Пегуле со счётом 6:1, 3:6, 2:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время россиянка совершила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнта. На счету американки 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 из 12 реализованных брей-пойнта.
В третьем круге Пегула сыграет с победителем пары Симона Халеп (Румыния) – Даниэль Коллинз (США).
Ранее на турнире россиянка Анастасия Потапова не смогла продолжить свой матч второго круга из-за травмы.
Турнир в Монреале проходит с 9 по 15 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,8 млн. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.
- 12 августа 2021
-
04:55
-
02:28
-
01:36
- 11 августа 2021
-
23:28
-
23:01
-
21:48
-
21:16
-
21:15
-
21:06
-
20:57
-
20:09
-
19:47
-
19:17
-
16:58
-
15:36
-
14:44
-
12:43
-
12:08
-
12:04
-
11:43
-
11:17
-
10:54
-
10:47
-
10:06
-
09:38
-
09:25
-
09:01
-
08:50
-
08:19
-
00:59
-
00:27
-
00:04
- 10 августа 2021
-
22:28
-
22:01
-
20:52