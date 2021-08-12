Павлюченкова проиграла Пегуле на турнире в Монреале, выиграв первый сет со счётом 6:1

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила участие в турнире в Монреале. Во втором круге россиянка уступила представительнице США Джессике Пегуле со счётом 6:1, 3:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время россиянка совершила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнта. На счету американки 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 из 12 реализованных брей-пойнта.

В третьем круге Пегула сыграет с победителем пары Симона Халеп (Румыния) – Даниэль Коллинз (США).

Ранее на турнире россиянка Анастасия Потапова не смогла продолжить свой матч второго круга из-за травмы.

Турнир в Монреале проходит с 9 по 15 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,8 млн. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.