Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова проиграла Пегуле на турнире в Монреале, выиграв первый сет со счётом 6:1

Павлюченкова проиграла Пегуле на турнире в Монреале, выиграв первый сет со счётом 6:1
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила участие в турнире в Монреале. Во втором круге россиянка уступила представительнице США Джессике Пегуле со счётом 6:1, 3:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 49 минут. За это время россиянка совершила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 14 брейк-пойнта. На счету американки 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 из 12 реализованных брей-пойнта.

В третьем круге Пегула сыграет с победителем пары Симона Халеп (Румыния) – Даниэль Коллинз (США).

Ранее на турнире россиянка Анастасия Потапова не смогла продолжить свой матч второго круга из-за травмы.
Турнир в Монреале проходит с 9 по 15 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 1,8 млн. В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.

Монреаль. 2-й круг
12 августа 2021, четверг. 03:00 МСК
Джессика Пегула
30
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 2
         
Анастасия Павлюченкова
17
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021