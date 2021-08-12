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Дарья Касаткина уступила Онс Жабер во втором круге турнира в Монреале

Дарья Касаткина уступила Онс Жабер во втором круге турнира в Монреале
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24-летняя российская теннисистка Дарья Касаткина (27-е место рейтинга WTA) уступила представительнице Туниса Онс Жабер (22-е место рейтинга WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) – 6:2, 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут.

Жабер совершила пять подач навылет, в то время как Касаткина – ни одной. По двойным ошибкам впереди россиянка – 6-1, а по реализованным брейк-пойнтам преимущество у спортсменки из Туниса – 63% (5 из 8) против 28% (5 из 18).

В третьем круге турнира в Монреале Онс Жабер встретится с 21-летней румынкой Бьянкой Андрееску (8-е место рейтинга WTA).

Напомним, что во втором круге также вылетели и другие представительницы России – Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова.

Монреаль. 2-й круг
12 августа 2021, четверг. 05:20 МСК
Онс Жабер
22
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 4
         
Дарья Касаткина
27
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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