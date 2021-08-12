Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выхода в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго раунда Рублёв нанёс поражение итальянцу Фабио Фоньини со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

«Играть с Фабио всегда невероятно трудно. Он очень талантлив. Вы знаете, как он может играть. Он обыграл немало великолепных теннисистов. Я понимал, что мне придётся тяжело, учитывая, что это был мой первый матч, а он уже играл в первом круге. Фабио чувствовал себя комфортнее.

Я ощущал скованность, но это нормально. По ходу матча я стал играть лучше, обрёл уверенность. Рад, что мне удалось победить в двух сетах", — цитирует Рублёва официальный сайт тура.



Следующим соперником Андрей будет победитель турнира ATP-250 в Атланте Джон Иснер. 36-летний американец с учётом успеха в Атланте выиграл уже семь матчей подряд.