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Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Торонто

Андрей Рублёв прокомментировал выход в третий круг «Мастерса» в Торонто
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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выхода в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). В матче второго раунда Рублёв нанёс поражение итальянцу Фабио Фоньини со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

«Играть с Фабио всегда невероятно трудно. Он очень талантлив. Вы знаете, как он может играть. Он обыграл немало великолепных теннисистов. Я понимал, что мне придётся тяжело, учитывая, что это был мой первый матч, а он уже играл в первом круге. Фабио чувствовал себя комфортнее.

Я ощущал скованность, но это нормально. По ходу матча я стал играть лучше, обрёл уверенность. Рад, что мне удалось победить в двух сетах", — цитирует Рублёва официальный сайт тура.

Следующим соперником Андрей будет победитель турнира ATP-250 в Атланте Джон Иснер. 36-летний американец с учётом успеха в Атланте выиграл уже семь матчей подряд.

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