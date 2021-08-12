Гаэль Монфис поделился, каково выигрывать в статусе мужа

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился эмоциями после победы в матче второго круга турнира в Торонто (Канада). Монфис в трёх сетах обыграл представителя Австралии Джона Миллмана со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

«Именно такое чувство возникает, когда ты выигрываешь свой первый матч в качестве женатого мужчины», — подписал Монфис фотографию с матча в «Инстаграме».

В июле этого года Гаэль Монфис женился на украинской теннисистке Элине Свитолиной, завоевавшей бронзовую медаль на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония).

За выход в четвертьфинал соревнования Гаэль Монфис поспорит с американцем Фрэнсисом Тиафо, который в двух сетах обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова — 6:1, 6:4.

Фотографию можно посмотреть в «Инстаграме» Гаэля Монфиса.