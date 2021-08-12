«Это будет казино». Рублёв поделился ожиданиями от матча с победителем турнира в Атланте

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча с американцем Джоном Иснером в третьем круге «Мастерса» в Торонто. Ранее Иснер стал победителем турнира ATP-250 в Атланте.

«Я не знаю, что сказать. Это будет казино. Думаю, шансы 50 на 50», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Во втором раунде Рублёв победил итальянца Фабио Фоньини со счётом 7:6 (7:4), 6:3, а Иснер одолел представителя Чили Кристьяна Гарина (13) — 4:6, 6:3, 6:4.

Андрей прежде никогда не побеждал Джона Иснера. Они встречались дважды — в 2015 году (Майами) и в 2021-м в Мадриде. В первом случае американец выиграл со счётом 6:3, 6:4, во втором — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:4). Их новая встреча состоится сегодня, 12 августа.

Турнир в Торонто завершится 15 августа.