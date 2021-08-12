Бенуа Пэр — Карену Хачанову: пожалуйста, больше не говори «дерьмо»

Французский теннисист Бенуа Пэр обратился к россиянину Карену Хачанову в «Инстаграме». Ранее в российском дерби с Асланом Карацевым Хачанов был оштрафован за нецензурную брань. Он сказал mierda (по-испански означает «дерьмо». — Прим. «Чемпионата»).

«Пожалуйста, больше не говори mierda», — написал Пэр в комментариях под постом российского теннисиста.

Хачанов ответил: «В следующий раз скажу на французском».

Пэр вылетел во втором раунде турнира в Торонто, проиграв аргентинцу Диего Шварцману (5:7, 1:6). Хачанов пробился в третий круг «Мастерса», одолев Аслана Карацева в двух сетах (7:6, 6:4).

Сегодня, 12 августа, Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом в третьем круге турнира.

Напомним, Хачанов был оштрафован на одно очко во втором сете матча с соотечественником Асланом Карацевым в Торонто за нецензурную брань. Хачанов сказал слово «дерьмо», за что получил наказание. Карен выразил недовольство решением судьи и потребовал вызвать на корт супервайзера.