Бенуа Пэр — Карену Хачанову: пожалуйста, больше не говори «дерьмо»

Французский теннисист Бенуа Пэр обратился к россиянину Карену Хачанову в «Инстаграме». Ранее в российском дерби с Асланом Карацевым Хачанов был оштрафован за нецензурную брань. Он сказал mierda (по-испански означает «дерьмо». — Прим. «Чемпионата»).
«Пожалуйста, больше не говори mierda», — написал Пэр в комментариях под постом российского теннисиста.
Хачанов ответил: «В следующий раз скажу на французском».
Пэр вылетел во втором раунде турнира в Торонто, проиграв аргентинцу Диего Шварцману (5:7, 1:6). Хачанов пробился в третий круг «Мастерса», одолев Аслана Карацева в двух сетах (7:6, 6:4).
Сегодня, 12 августа, Карен Хачанов сыграет со Стефаносом Циципасом в третьем круге турнира.
Напомним, Хачанов был оштрафован на одно очко во втором сете матча с соотечественником Асланом Карацевым в Торонто за нецензурную брань. Хачанов сказал слово «дерьмо», за что получил наказание. Карен выразил недовольство решением судьи и потребовал вызвать на корт супервайзера.
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