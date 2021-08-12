14 американцев, включая чемпиона Atlanta Open, вошли в топ-100. Такого не было 25 лет

В новом рейтинге ATP от 9 августа в первую сотню вошли сразу 14 теннисистов из США. Это случилось впервые с 1996 года, сообщает пресс-служба USTA в своём «твиттере».

В топ-100 входят: Джон Иснер, Райлли Опелка, Тейлор Фритц, Себастьян Корда, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Маккензи Макдональд, Маркос Гирон, Сэм Куэрри, Стив Джонсон, Теннис Сандгрен, Брэндон Накашима, Денис Кудла и Дженсон Бруксби.

Первой ракеткой США является Джон Иснер, занимающий 30-ю строчку в рейтинге. В нынешнем сезоне он стал победителем турнира ATP-250 в Атланте (США). Сегодня, 12 августа, Джон сыграет с россиянином Андреем Рублёвым в третьем круге «Мастерса» в Торонто. По личным встречам впереди американец — 2-0.

Турнир в Торонто завершится 15 августа.