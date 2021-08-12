Циципас прокомментировал отсутствие Джоковича, Надаля и Федерера на турнире в Торонто

Третья ракетка мира, грек Стефанос Циципас прокомментировал то, что после снятия Рафаэля Надаля с турнира в Торонто (Канада) впервые с 2001 года канадское соревнование пройдёт без игроков «Большой тройки».

«На самом деле я не думаю об этом. Как есть, так и есть. Если они не в форме и не готовы играть, то решение за ними.



Конечно, давайте признаем, что они привлекают много болельщиков, они причина, по которой люди приходят и смотрят соревнования. Они сыграли важную роль в становлении популярности тенниса.

Но сейчас появился простор для новых звёзд. В последние годы Джокович, Надаль и Федерер была в центре внимания, но сейчас многое меняется. Мы видим, что новое поколение выходит и показывает, на что способно.



Интересно, что есть такое разнообразие и, скажем так, смена власти. Это интересно для нашей игры. Мы сейчас тоже собираем своих болельщиков, которые нас поддерживают, любят, следят за каждым матчем. Мы хотим делать то же, что делала «Большая тройка».

Конечно, мы их очень уважаем – я уверен, что так считаю не только я, но и все более молодые игроки. Мы на них выросли, и для нас очень здорово с ними соперничать», — приводит слова Циципаса ASAP Sports.

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