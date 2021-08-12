Пресс-служба турнира ATP-250 в Атланте поздравила Янника Синнера

Пресс-служба турнира ATP-250 в Атланте (США) поздравила итальянского теннисиста Янника Синнера с завоеванием титула в Вашингтоне (США). В финальном матче он победил представителя США Маккензи Макдональда со счётом 7:5, 4:6, 7:5.
«Два титула подряд для нашего чемпиона в парном разряде Янника Синнера. Он завоевал титул в Вашингтоне в одиночном разряде. Молодец!» — написала пресс-служба турнира в Атланте в своём «инстаграме».
Продолжительность финала в Вашингтоне составила 2 часа 54 минуты. Синнер выполнил 9 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 21. На счету американца 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В финальном матче турнира в Атланте в парном разряде американец Райлли Опелка и итальянец Янник Синнер победили американца Стива Джонсона и австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:4, 6:7 (6:8), [10:3].
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