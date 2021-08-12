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Соболенко — о выходе в третий круг в Монреале: Стивенс давила на меня как сумасшедшая

Соболенко — о выходе в третий круг в Монреале: Стивенс давила на меня как сумасшедшая
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в третий круг турнира категории WTA-1000 в Монреале (Канада). В матче второго раунда первая ракетка соревнований Арина обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

«Это был тяжёлый матч, и Стивенс так хорошо сыграла. Она давила на меня как сумасшедшая в этом матче, и я на самом деле не знаю, как я мне удалось выиграть. Я довольна этой победой. При счёте 1:4 в третьем сете мысленно я уже была в раздевалке, думая о том, что будет дальше — турнир в парном разряде здесь, планы на ближайшие недели. Не знаю, возможно поэтому я успокоилась, или я просто начала играть, ни о чем другом не думая», — приводит слова Соболенко WTA.

За выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Монреале Соболенко сыграет с канадкой Ребеккой Марино, получившей от организаторов уайлд-кард.

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