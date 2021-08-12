Андрееску — о том, что может покинуть топ-20: на корте я стараюсь не думать об этом

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, выступающая на турнире в Монреале (Канада), надеется защитить 2900 очков в течение следующих пяти недель и свои титулы 2019 года в Торонто и на Открытом чемпионате США.
«Я стараюсь не думать о том, что могу покинуть топ-20 в случае неудачи на турнире в Монреале, потому что, когда я думаю об этом, это оказывает на меня большее давление. Я стараюсь мыслить по-другому, когда еду на турнир, например: «Да, я уже выигрывала этот турнир в прошлом и попытаюсь сделать это снова». Это маленькое переключение мышления действительно помогает мне. Это то, что меня мотивирует», — приводит слова Андрееску WTA.
Соревнование в Монреале является для Бьянки, снявшейся с олимпийского турнира в Токио, первым после Уимблдона. За выход в четвертьфинал турнира в Монреале она поспорит с представительницей Туниса Онс Жабер.
- 12 августа 2021
-
13:21
-
12:59
-
12:37
-
10:42
-
10:25
-
10:02
-
09:56
-
09:48
-
09:33
-
09:23
-
09:13
-
08:48
-
08:14
-
08:05
-
07:39
-
04:55
-
02:28
-
01:36
- 11 августа 2021
-
23:28
-
23:01
-
21:48
-
21:16
-
21:15
-
21:06
-
20:57
-
20:09
-
19:47
-
19:17
-
16:58
-
15:36
-
14:44
-
12:43
-
12:08
-
12:04
-
11:43