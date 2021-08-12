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Андрееску — о том, что может покинуть топ-20: на корте я стараюсь не думать об этом

Андрееску — о том, что может покинуть топ-20: на корте я стараюсь не думать об этом
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, выступающая на турнире в Монреале (Канада), надеется защитить 2900 очков в течение следующих пяти недель и свои титулы 2019 года в Торонто и на Открытом чемпионате США.

«Я стараюсь не думать о том, что могу покинуть топ-20 в случае неудачи на турнире в Монреале, потому что, когда я думаю об этом, это оказывает на меня большее давление. Я стараюсь мыслить по-другому, когда еду на турнир, например: «Да, я уже выигрывала этот турнир в прошлом и попытаюсь сделать это снова». Это маленькое переключение мышления действительно помогает мне. Это то, что меня мотивирует», — приводит слова Андрееску WTA.

Соревнование в Монреале является для Бьянки, снявшейся с олимпийского турнира в Токио, первым после Уимблдона. За выход в четвертьфинал турнира в Монреале она поспорит с представительницей Туниса Онс Жабер.

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