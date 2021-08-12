Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тиафо — о победе над Шаповаловым: было очень ветрено, я использовал это в своих интересах

Тиафо — о победе над Шаповаловым: было очень ветрено, я использовал это в своих интересах
Комментарии

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал выход в третий круг турнира в Торонто (Канада). В матче второго круга он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:1, 6:4.

«Мы играем уже в шестой раз. Теперь это не похоже на сумасшествие. На паре последних турниров, когда мы играли, я выходил на корт с гораздо более расслабленным подходом, я шутил с ним перед матчем. Но сегодня я был гораздо серьёзнее. Я действительно хотел победить. Я определённо подошёл к этому по-другому… Сегодня просто был мой день.

Было очень ветрено, особенно в самом начале. Я подумал, что это пойдёт мне на пользу. Денис любит размахиваться ракеткой, проводить размашистые атаки. В таких условиях эта задача немного усложняется. Он определённо был взволнован таким стечением обстоятельств, был немного не в духе. Я использовал это в своих интересах. Мне удалось быть стабильным, я смог хорошо подавать, завершать атаки у сетки и поставить его в очень неловкое положение», — приводит слова Тиафо АТР.

Торонто. 2-й круг
12 августа 2021, четверг. 02:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
52
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Денис Шаповалов
10
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Новость по теме
Тиафо — о Джоковиче на US Open: хотел бы, чтобы победил кто-то другой, желательно я
15 лет без побед. Когда чемпион турнира «Большого шлема» снова заговорит по-русски? 15 лет без побед. Когда чемпион турнира «Большого шлема» снова заговорит по-русски?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021