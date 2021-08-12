Тиафо — о победе над Шаповаловым: было очень ветрено, я использовал это в своих интересах

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал выход в третий круг турнира в Торонто (Канада). В матче второго круга он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:1, 6:4.

«Мы играем уже в шестой раз. Теперь это не похоже на сумасшествие. На паре последних турниров, когда мы играли, я выходил на корт с гораздо более расслабленным подходом, я шутил с ним перед матчем. Но сегодня я был гораздо серьёзнее. Я действительно хотел победить. Я определённо подошёл к этому по-другому… Сегодня просто был мой день.

Было очень ветрено, особенно в самом начале. Я подумал, что это пойдёт мне на пользу. Денис любит размахиваться ракеткой, проводить размашистые атаки. В таких условиях эта задача немного усложняется. Он определённо был взволнован таким стечением обстоятельств, был немного не в духе. Я использовал это в своих интересах. Мне удалось быть стабильным, я смог хорошо подавать, завершать атаки у сетки и поставить его в очень неловкое положение», — приводит слова Тиафо АТР.