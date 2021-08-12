Гаэль Монфис — о победе во втором круге турнира в Торонто: я выкачал энергию из зрителей

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал встречу с представителем Австралии Джоном Миллманом в рамках второго круга турнира в Торонто (Канада). Монфис в трёх сетах обыграл австралийца со счётом 3:6, 6:3, 6:4.
«Это была хорошая битва. Мне немного повезло в конце, потому что я думаю, он получил травму. Так что я просто выкачал энергию из зрителей. Я очень счастлив и очень взволнован этой победой. Матч был тяжёлым. В конце концов, всё возвращается к старой школе — защите Монфиса. Но иногда я пытался атаковать, подавать сильно», — приводит слова Монфиса АТР.
Этот матч является первым для Монфиса в статусе мужа украинской теннисистки Элины Свитолиной, о чём спортсмен упомянул в своём «Инстаграме».
Следующим матчем для Гаэля станет встреча третьего круга с американцем Фрэнсисом Тиафо.
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