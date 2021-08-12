Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга соревнований первая сеяная Соболенко нанесла поражение обладательнице уайлд-кард Ребекке Марино из Канады со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 59 минут.
Соболенко шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Марино подала четыре эйса, четырежды ошиблась на подаче и не воспользовалась пятью шансами взять подачу соперницы.
За выход в полуфинал Соболенко сыграет с победительницей матча третьего круга между восьмой сеяной белоруской Викторией Азаренко и 11-й ракеткой турнира представительницей Греции Марией Саккари.
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