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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Монреале
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Монреале (Канада). В матче третьего круга соревнований первая сеяная Соболенко нанесла поражение обладательнице уайлд-кард Ребекке Марино из Канады со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 59 минут.

Соболенко шесть раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. Марино подала четыре эйса, четырежды ошиблась на подаче и не воспользовалась пятью шансами взять подачу соперницы.

За выход в полуфинал Соболенко сыграет с победительницей матча третьего круга между восьмой сеяной белоруской Викторией Азаренко и 11-й ракеткой турнира представительницей Греции Марией Саккари.

Монреаль. 3-й круг
12 августа 2021, четверг. 18:10 МСК
Арина Соболенко
3
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Ребекка Марино
220
Канада
Ребекка Марино
Р. Марино
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