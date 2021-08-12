Каспер Рууд, победивший на турнире в Кицбюэле, выиграл 13-й матч подряд
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Норвежский теннисист Каспер Рууд, посеянный на «Мастерсе» в Торонто (Канада) под шестым номером, выиграл свой 13-й матч подряд. В третьем круге он победил представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 6:4, 6:3.
В 2021 году 22-летний уроженец Осло стал победителем турниров ATP-250 в Кицбюэле, Гштааде, Бостаде и Женеве. Своё последнее поражение в одиночном разряде Каспер потерпел 30 июня в матче первого круга Уимблдона с австралийцем Джорданом Томпсоном со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (3:7), 6:2, 6:2, 2:6.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто Рууд поспорит с греком Стефаносом Циципасом (3). Встреча состоится завтра, 13 августа.
Турнир в Торонто завершится 15 августа. Под первым номером на этом турнире посеян россиянин Даниил Медведев.
Торонто. 3-й круг
12 августа 2021, четверг. 18:10 МСК
12
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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44
Душан Лайович
Д. Лайович
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