Чемпион турнира в Атланте Джон Иснер одержал восьмую победу подряд

Американский теннисист Джон Иснер, обыгравший в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада) россиянина Андрея Рублёва (4) со счётом 7:5, 7:6 (7:5), одержал восьмую победу подряд.
Иснер 20 раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету Рублёва 10 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал Иснер поспорит с победителем матча Гаэль Монфис (Франция, 11) — Фрэнсис Тиафо (США, LL).
Ранее Иснер стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Атланте, одолев в финале соотечественника Брэндона Накашиму. Своё последнее поражение Джон потерпел как раз в матче с Накашимой в полуфинале турнира в Лос-Кабосе 24 июля — 5:7, 4:6.
Лидером посева в Торонто является россиянин Даниил Медведев. Турнир завершится 15 августа.
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