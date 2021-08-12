Андрей Рублёв в третий раз подряд проиграл чемпиону турнира в Атланте Иснеру

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на «Мастерсе» в Торонто под четвёртым номером, в третьем круге проиграл американцу Джону Иснеру со счётом 5:7, 6:7 (5:7). Для уроженца Москвы это поражение стало уже третьим подряд в противостоянии с Иснером.

Перед этим они встречались в 2015 году (Майами) и в 2021-м в Мадриде. В первом случае американец выиграл со счётом 6:3, 6:4, во втором — 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (7:4).

Ранее Иснер стал победителем турнира категории ATP-250 в Атланте, одолев в финале соотечественника Брэндона Накашиму.

Джон выиграл уже восемь матчей подряд. За выход в полуфинал «Мастерса» в Торонто Иснер поспорит с победителем матча Гаэль Монфис (Франция, 11) — Фрэнсис Тиафо (США, LL). Лидером посева является россиянин Даниил Медведев. Турнир завершится 15 августа.